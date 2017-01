NTLIVE ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΟΚ

ΤΡΙΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Η ΟΠΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ

του Bertolt Brechtκαι Kurt Weill, σε συνεργασία με την Elisabeth Hauptmann σε νέα διασκευή του Simon Stephens

Ο Μακ ο Μαχαιροβγάλτης επιστρέφει.

Μια σκοτεινά κωμική προσαρμογή του μουσικοθεατρικού αριστουργήματος του Brecht και του Weill σε απευθείας μετάδοση από τη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου.

Το Λονδίνο ετοιμάζεται για τη στέψη. Επίδοξοι κλέφτες σε ετοιμότητα, πόρνες περιμένουν πελάτες, και η αστυνομία κλείνει αθόρυβα συμφωνίες για να τα κρατήσει όλα κρυμμένα. Ο κύριος και η κυρία Peachum, ζητιάνοι στο επάγγελμα, περιμένουν πώς και πώς να πιάσουν την καλή, αλλά η κόρη τους δεν επέστρεψε σπίτι χθες το βράδυ και όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν...

Με τον βραβευμένο με Olivier Rory Kinnear (Hamlet, Othello, James Bond) στο ρόλο του Macheath, την Rosalie Craig (As You Like It, My Family and other Animals) στο ρόλο της Polly Peachum και την Haydn Gwynne (The Windsors, Drop the Dead Donkey) στο ρόλο της κυρίας Peachum.

Πίσω από την τολμηρή και αναρχική αυτή παραγωγή βρίσκεται μια εξέχουσα δημιουργική ομάδα: σε προσαρμογή του Simon Stephens (The Curious Incident of the Dog in the Night-Time), και σκηνοθεσία του Rufus Norris (Everyman, London Road).

Το έργο περιέχει αθυροστομίες, σκηνές βίας και σεξουαλικού περιεχομένου.

Κριτικές:

Είναι γελοίο, όμορφο και παντελώς κυνικό.½ City A.M





'Ο Rory Kinnear είναι υπέροχος στο ρόλο του Macheath. Η Haydn Gwynne είναι καταπληκτική.' Daily Express

'Αισχρό, βρώμικο και άκρως διασκεδαστικό.' Time Out

Η προβολή αρχίζει στις 20.30

Τιμές Εισιτηρίων: €10 / €6 (άνεργοι, συνταξιούχοι με την επίδειξη του αντίστοιχου αποδεικτικού εγγράφου και άτομα κάτω των 25 ετών με την επίδειξη πολιτικής ταυτότητας)