ΣΤΗ ΓΗ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΓΜΑΛΙΩΝΑ

Επίσημη Συναυλία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πη ται ύύύύοράφος2017

Ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2017, η Πάφος εορτάζει την έναρξη του θεσμού με μια συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου εστιαζόμενη στους μύθους και θρύλους της περιοχής αλλά και στη δική της θεά, την Αφροδίτη ή αλλιώς Venus. Ένα μουσικό ταξίδι με σταθμούς την Αφροδίτη, τον Άδωνη, την Αροδαφνούσα αλλά και βαλς μέχρι το μύθο του Πυγμαλίωνα και της Γαλάτειας, που ενέπνευσαν συνθέτες και καλλιτέχνες για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Η θεότητα, η ομορφιά και ο έρωτας βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της Εναρκτήριας Συναυλίας της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάφος2017.

Πάφος: Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017: Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, 20:30

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

T. BATESON: "Dame Venus hence to Paphos go" (ενορχ. Α. Μπαλτάς)

H. DESMAREST: Πασακάλια από την όπερα Vιnus et Adonis

J. J. CASSANΙA DE MONDONVILLE: αποσπάσματα από την όπερα-μπαλέτο Les fκtes de Paphos, έργο 10

Α. ΜΠΑΛΤΑΣ: Αροδαφνούσα - Φαντασία πάνω σε Κυπριακή Μεσαιωνική μελωδία για ορχήστρα

H. D. RAMENTI: La Valse de Venus

F. von SUPPΙ: Die schφne Galathιe (Η ωραία Γαλάτεια): Εισαγωγή

F. LOEWE: My Fair Lady - σουίτα (διασκ. R. Bennett)

Ηθοποιός: Ανδρέας Τσέλεπος

Μαέστρος: Άλκης Μπαλτάς

H συναυλία εντάσσεται στο επίσημο πρόγραμμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Πάφος2017





Είσοδος ελεύθερη