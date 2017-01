To πρώτo battle του The Voice of Greece ολοκληρώθηκε και 14 παίκτες πέρασαν στην επόμενη φάση. Εκτός από τους 12 νικητές, πέρασαν και δύο διαγωνιζόμενοι, τους οποίους έκλεψαν η Έλενα Παπαρίζου και ο Πάνος Μουζουράκης.





Δείτε πιο κάτω τα videos με τα battles και τους τραγουδιστές που πέρασαν.