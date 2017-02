JAZZ @ THE SHOE FACTORY

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017

The Shoe Factory, Λευκωσία / 8.30μμ





Το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου, παρουσιάζει μια συναυλία τζαζ με το συναρπαστικό Arne Jansen Trio (Arne Jansen / κιθάρα, Robert Lucaciu / κοντραμπάσο, Eric Schaefer / ντραμς) την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017, στο The Shoe Factory, Λευκωσία / 8:30μμ.





Arne Jansen / κιθάρα

Robert Lucaciu / κοντραμπάσο

Eric Schaefer / ντραμς





Από το ντεμπούτο του, το Arne Jansen Trio έχει δεχθεί πλήθος επευφημιών - και το μέγεθος της προβολής του από τον τύπο είναι τεράστιο. Το 2014, ο Jansen τιμήθηκε με το βραβείο ECHO Jazz για το άλμπουμ του The Sleep of Reason-Ode to Goya (ACT). Λίγους μήνες αργότερα, περιόδευσε με το Τρίο του εκτεταμένα στην Ινδία. Συμμετείχαν στο Φεστιβάλ Jazz Utsav στο Νέο Δελχί, σε διάφορα φεστιβάλ σε Ρίγα και Κριμαία, και στο 25ο Jazzbaltica. Το Τρίο περιόδευσε επίσης στην Κεντρική Ασία, στη Σκανδιναβία και σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Μόλις πριν λίγες εβδομάδες, ο ίδιος ο Jansen προτάθηκε για το διεθνούς κύρους Βραβείο Γερμανών Μουσικών Δημιουργών που απονέμεται από το GEMA.





Γεννημένος στο Κίελο το 1975, ο Arne Jansen επέδειξε το ενδιαφέρον του προς την κιθάρα από πολύ νεαρή ηλικία. Και μολονότι η καθηγήτρια που δίδασκε βιολί την αδερφή του τον παρότρυνε να μάθει κλαρίνο λόγω του ότι δεν θεωρούσε την κιθάρα αρκετά σοβαρό όργανο, ο Jansen εντυπωσιάστηκε τόσο από την big band ορχήστρα του σχολείου του στο Φλένσμπουργκ, που όχι μόνο συνέχισε να παίζει την κιθάρα, αλλά έμαθε παράλληλα να παίζει σαξόφωνο τενόρο, δίνοντας πολλές συναυλίες στο εξωτερικό και φτάνοντας μέχρι και τις ΗΠΑ. Μεταξύ του 1996 και του 2001, ο Jansen σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Τεχνών του Βερολίνου υπό τους David Friedman, Peter Weniger και Jerry Granelli, μεταξύ άλλων.





Ως κιθαρίστας, ο Arne Jansen ποτέ του δεν μπήκε στον πειρασμό να κατηγοριοποιήσει τη μουσική. Οι μελωδικές συνθέσεις, οι διαυγείς διασκευές και ο μεστός ήχος της κιθάρας αποτελούσαν πάντοτε το σήμα κατατεθέν του. Στο νέο του άλμπουμ, Nine Firmaments, υπάρχουν πολλά «τραγούδια χωρίς λόγια», και κάποια από αυτά, άμεσα και χωρίς περιττές παρακάμψεις, εισέρχονται στο συνειδησιακό μας περιβάλλουν δίνοντας την εντύπως πως βρίσκονταν πάντα εκεί. Ο Jansen επιλέγει σαφείς γραμμές, αποφεύγοντας αχρείαστες επιδεικτικές τάσεις και οργιαστικές ταχύτητες. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο Jansen αποφεύγει τα πομπώδη τεχνάσματα εντυπωσιασμού και είναι ιδιαίτερα επιλεκτικός ως προς τα μέσα που χρησιμοποιεί, αναπτύσσοντας ατμόσφαιρες που είναι σφοδρές και εκμαιεύοντας δυνατές δηλώσεις. Παράλληλα, υπάρχουν στιγμές που τα δάκτυλά του γλιστρούν αβίαστα στις χορδές χορεύοντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο. Σκόπιμα διατηρεί τη φόρμα του τραγουδιού, αποφεύγοντας την περιττή αναδίφηση σε αφηρημένες έννοιες, και ανακαλύπτοντας το βάθος που έχουν οι πιο διφορούμενες, χαμηλών τόνων, δηλώσεις - παραμένοντας πάντοτε προσιτός χωρίς να γίνεται επιδερμικός. Δεν υπάρχουν πολλοί μουσικοί στη γερμανική τζαζ που να μπορούν να ακροβατήσουν με τόση κομψότητα σε αυτές τις λεπτές γραμμές, όπως το Arne Jansen Trio.









