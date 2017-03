ΒΡΑΒΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ο θεσμός που τιμά τους ανθρώπους του θεάτρου και τις κορυφαίες τους στιγμές

Ο θεσμός των Βραβείων Θεάτρου Κύπρου ολοκληρώνει φέτος, με τη διοργάνωση της 10ης τελετής ένα σημαντικό κύκλο προσφοράς και αναγνώρισης προς τους δημιουργούς της θεατρικής τέχνης. Από την εισαγωγή του θεσμού το 2001, έχουν τιμηθεί με βραβείο θεάτρου 86 καλλιτέχνες απ' όλες τις ειδικότητες του θεάτρου ενώ σε 11 σημαντικές προσωπικότητες της θεατρικής ζωής έχει απονεμηθεί το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου για τη συνολική τους προσφορά.

Η 10η τελετή των Βραβείων Θεάτρου Κύπρου που αφορά στη θεατρική περίοδο 2015-2016 θα πραγματοποιηθεί κατά την ημέρα εορτασμού της Παγκόσμιας Μέρας Θεάτρου, στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κυρίου Νίκου Αναστασιάδη, τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 στις 9.00μ.μ. στο Θέατρο ΘΟΚ.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο διακεκριμένος καλλιτέχνης Φωκάς Ευαγγελινός και την παρουσίαση της τελετής,η ηθοποιός Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

Υποψηφιότητες για τη θεατρική περίοδο 2015-2016

Οι υποψήφιοι αναγράφονται με αλφαβητική σειρά

Θεατρική Συγγραφή/Θεατρική Διασκευή/Σύνθεση Κειμένου

Υποψήφιοι:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ Πείνα, ΕΘΑΛ

(Θεατρική συγγραφή)

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΝΟΥΡΗΣ Της οικίας ημών εμπιπραμένης, Πολυχώρος ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ

(Θεατρική συγγραφή)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Τζεμαλιγιέ, Σόλο για τρεις

(Θεατρική συγγραφή)

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Αφηγήσεις γυναικών, Θεατρική Ομάδα Prima Lux

(Θεατρική διασκευή)

ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ Πλούτος, Θεατρική Ομάδα Φτωχολογιά

(Θεατρική διασκευή)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ Μπαμ, Παραπλεύρως Παραγωγές

(Θεατρική συγγραφή)

Υποκριτική

Ερμηνεία Καλύτερου Ανδρικού Ρόλου

Υποψήφιοι:

ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΔΗΣ Μανώλη Καρέλλη, Σκάσε ή η χαμένη παντόφλα, Θεατρική Ομάδα Παράσιτα, Σκηνοθεσία: Φώτης Γεωργίδης

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΑΡΤΑΣ Χάρη Ρώμα, Οι ράγες πίσω μου, Θέατρο Διόνυσος, Σκηνοθεσία: Αλεξία Παπαλαζάρου

ΜΑΡΙΟΣ ΜΕΤΤΗΣ Νicky Silver, Χοντροί άντρες με φούστες, Θεατρική Ομάδα Persona, Σκηνοθεσία: Χρίστος Νικολάου

ΜΑΡΙΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ Χρήστου Γρηγοριάδη, Άλλα λέει η θειά μου κι άλλα ακούν τ' αυτιά μου!, Θέατρο Ανεμώνα, Σκηνοθεσία: Μαρίνος Ξενοφώντος

ΑΣΤΕΡΗΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ Επικίνδυνο παιχνίδι, διασκευή βασισμένη στο Two for the seesaw του William Gibson, Άνω Θρώσκω Productions, Σκηνοθεσία: Αστέρης Πελτέκης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΕΛΕΠΟΣ Λαρς Νορέν, Δαίμονες, Θέατρο Διόνυσος,

Σκηνοθεσία: Λέανδρος Ταλιώτης

Υποκριτική

Ερμηνεία Καλύτερου Γυναικείου Ρόλου

Υποψήφιοι:

ΑΝΝΑ ΓΙΑΓΚΙΩΖΗ Δημήτρη Ψαθά, Μαντάμ Σουσού, Alpha Square,

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Αραούζος

ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Sarah Kane, Psychosis4:48', Θέατρο Ανεμώνα,

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Νικολαΐδης

ΦΑΝΗ ΠΕΤΣΑ Ηλέκτρας Παπά, Η μπαλάντα της φρίκης, Θεατρικός Πολυχώρος Εστία,

Σκηνοθεσία: Άγις Παΐκος

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΣΕΡΕΝΑ Αύγουστου Στρίντμπεργκ, Δεσποινίς Τζούλια, Θεατρικός Πολυχώρος Εστία, Σκηνοθεσία: Άγις Παΐκος

ΣΤΕΛΑ ΦΥΡΟΓΕΝΗ Tennessee Williams, Sweet bird of youth, ΘΟΚ,

Σκηνοθεσία: Άντζελα Μπρούσκου





Σκηνοθεσία

Υποψήφιοι:

ΠΑΡΙΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ Γιώργου Τριλλίδη, Νίτσα, Fresh Target Theatre Ensemble και Στάγδην Βραδέως

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΙΑΝΟΣ Ταντέους Σλομποτζιάνεκ, Η τάξη μας, ΘΟΚ

ΑΛΙΚΗ ΔΑΝΕΖΗ-KNUTSEN Tennessee Williams, Λεωφορείο ο πόθος, Θέατρο Λέξη

ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ Αριστοφάνη, Πλούτος, σε διασκευή, Θεατρική Ομάδα Φτωχολογιά

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Αφηγήσεις γυναικών, μια διασκευή των 18 αφηγήσεων της Νίκης Μαραγκού, Θεατρική Ομάδα Prima Lux

Σκηνογραφία

Υποψήφιοι:

ΛΑΚΗΣ ΓΕΝΕΘΛΗΣ Enda Walsh, Πηνελόπη, Θέατρο ΣΚΑΛΑ,

Σκηνοθεσία: Κλείτος Κλείτου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ Γιώργου Τριλλίδη, Νίτσα, Fresh Target Theatre Ensemble/Στάγδην Βραδέως, Σκηνοθεσία: Πάρις Ερωτοκρίτου

ΕΛΕΝΑ ΚΑΤΣΟΥΡΗ Tennessee Williams, Λεωφορείο ο πόθος, Θέατρο Λέξη,

Σκηνοθεσία: Αλίκη Δανέζη-Knutsen

ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ Σοφοκλή, Αντιγόνη, συμπαραγωγή Εθνικού Θεάτρου Ελλάδος-Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος- Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, Σκηνοθεσία: Στάθης Λιβαθινός

ΛΙΖΑ ΤΣΟΥΛΟΥΠΑ Judith Thompson, Το παλάτι του τέλους, ΘΟΚ,

Σκηνοθεσία: Αντώνης Κατσαρής, Λένια Σορόκου, Στέλα Φυρογένη, Νικολέτα Καλαθά

ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑ Αριστοφάνη, Πλούτος, σε διασκευή, Θεατρική Ομάδα Φτωχολογιά, Σκηνοθεσία: Κώστας Σιλβέστρος

Ενδυματολογία

Υποψήφιοι:

ΛΑΚΗΣ ΓΕΝΕΘΛΗΣ Μαρίας Ιορδανίδου, Λωξάντρα, ΘΟΚ, Σκηνοθεσία: Έφη Θεοδώρου

ΕΛΕΝΑ ΚΑΤΣΟΥΡΗ Αλέκου Σακελλάριου, Η κόρη μου η σοσιαλίστρια, ΘΟΚ,

Σκηνοθεσία: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος

ΕΛΕΝΑ ΚΑΤΣΟΥΡΗ, ΣΩΣΑΝΝΑ ΤΟΜΑΖΟΥ Άντον Τσέχωφ, Οι τρεις αδελφές, Θεατρική Ομάδα Persona, Σκηνοθεσία: Χρίστος Νικολάου

ΑΝΤΖΕΛΑ ΜΠΡΟΥΣΚΟΥ Tennessee Williams, Sweet Bird of Youth, ΘΟΚ,

Σκηνοθεσία: Άντζελα Μπρούσκου

ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΡΚΑΛΛΗ Αφηγήσεις Γυναικών,μια διασκευή των 18 αφηγήσεων της Νίκης Μαραγκού, Θεατρική Ομάδα Prima Lux, Σκηνοθεσία: Αιμίλιος Χαραλαμπίδης

ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑ Αριστοφάνη, Πλούτος, σε διασκευή, Θεατρική Ομάδα Φτωχολογιά, Σκηνοθεσία: Κώστας Σιλβέστρος





Μουσική

Υποψήφιοι:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Judith Thompson, Το παλάτι του τέλους, ΘΟΚ,

Σκηνοθεσία: Αντώνης Κατσαρής, Λένια Σορόκου, Στέλα Φυρογένη, Νικολέτα Καλαθά

NALYSSA GREEN Tennessee Williams, Sweet bird of youth, ΘΟΚ,

Σκηνοθεσία: Άντζελα Μπρούσκου

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΩΓΙΟΣ Σοφοκλή, Αντιγόνη, συμπαραγωγή Εθνικού Θεάτρου Ελλάδος-Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος- Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου,

Σκηνοθεσία: Στάθης Λιβαθινός

ΕΛΕΝΗ ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ Επικίνδυνο παιχνίδι, διασκευή βασισμένη στο Two for the seesaw του William Gibson, Άνω Θρώσκω Productions, Σκηνοθεσία: Αστέρης Πελτέκης

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΟΥΜΤΖΗΣ Ταντέους Σλομποτζιάνεκ, Η τάξη μας, ΘΟΚ,

Σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαβριανός

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ Εκκλησιάζουσες Πρόβα Τζενεράλε (διασκευή από τον Αριστοφάνη), Θέατρο Έρως Αμμόχωστος σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Αποφοίτων Δραματικής Σχολής Βλαδίμηρος Καυκαρίδης, Σκηνοθεσία: Γιώργος Μουαΐμης

Χορογραφία/Κίνηση

Υποψήφιοι:

ΕΥΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ (Χορογραφία) Αριστοφάνη, Πλούτος, σε διασκευή, Θεατρική Ομάδα Φτωχολογιά, Σκηνοθεσία: Κώστας Σιλβέστρος

ΠΑΝΟΣ ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ (Χορογραφία/Κίνηση) Αλέκου Σακελλάριου, Η κόρη μου η σοσιαλίστρια, ΘΟΚ, Σκηνοθεσία: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος

ΑΛΕΞΙΑ ΜΠΕΖΙΚΗ (Κίνηση) Ταντέους Σλομποτζιάνεκ, Η τάξη μας, ΘΟΚ,

Σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαβριανός

ΦΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Κίνηση) Μπέρτολτ Μπρέχτ, Ένας αξιοπρεπής γάμος, Fresh Target Theatre Ensemble, Σκηνοθεσία: Πάρις Ερωτοκρίτου

ΠΟΛΙΝ ΟΥΓΚΕ (Κίνηση) Σοφοκλή, Αντιγόνη, συμπαραγωγή Εθνικού Θεάτρου Ελλάδος-Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος- Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου,

Σκηνοθεσία: Στάθης Λιβαθινός

Σχεδιασμός Φωτισμών/Πολυμέσων

Υποψήφιοι:

ALEXANDER JOTOVIC (Σχεδιασμός φωτισμών) Γιώργου Τριλλίδη, Νίτσα, Fresh Target Theatre Ensemble/Στάγδην Βραδέως, Σκηνοθεσία: Πάρις Ερωτοκρίτου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ (Σχεδιασμός φωτισμών) Tennessee Williams, Sweet bird of youth, ΘΟΚ, Σκηνοθεσία: Άντζελα Μπρούσκου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΖΟΓΛΟΥ (Σχεδιασμός φωτισμών) Tennessee Williams, Λεωφορείο ο πόθος, Θέατρο Λέξη, Σκηνοθεσία: Αλίκη Δανέζη-Knutsen

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΕΙΝΑΡΗΣ (Σχεδιασμός Φωτισμών) Μαρί Τζόουνς, Πέτρες στις τσέπες του, On Stage Theatre, Σκηνοθεσία: Μαριάννα Καυκαρίδου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΡΤΑΡΗΣ (Σχεδιασμός Φωτισμών) Ταντέους Σλομποτζιάνεκ, Η τάξη μας, ΘΟΚ, Σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαβριανός





Καλύτερη Παράσταση Παιδικού/Νεανικού Έργου

Υποψήφιες παραγωγές:

ΕΓΩ, Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ Βασίλη Μυριανθόπουλου, Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος, ΘΟΚ

ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΔΥΟ Φίλιπ Ρίντλεϊ, Σκηνοθεσία: Αντρέας Μακρής, Θεατρική Ομάδα Σκηνή 8

ΠΗΤΕΡ ΠΑΝ Διασκευή/Σκηνοθεσία: Χρίστος Νικολάου, Θέατρο Λέξη

ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ Διασκευή/Σκηνοθεσία: Ανδρέας Αραούζος, Alpha Square

Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου Κύπρου

Το Βραβείο θα απονεμηθεί το βράδυ της τελετής

ΟΙ KΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

των Βραβείων Θεάτρου Κύπρου για τη θεατρική περίοδο 2015-2016

Βραβεία Θεάτρου Κύπρου





Μελέτης Αποστολίδης

Μαριάννα Γαλίδη

Μαρίνος Καρτίκκης

Γιώργος Στόγιας

Μιχάλης Χριστοδούλου

Βραβεία Θεάτρου Κύπρου - Καλύτερη Παράσταση παιδικού/νεανικού έργου

Πέτρος Καρατζιάς

Ξενάκης Κυριακίδης