Αυτό είναι το τραγούδι της Ελλάδας για τη Eurovision 2017

This is love - Δείτε το video clip

Σύνθεση - παραγωγή: Δημήτρης Κοντόπουλος (Composed By Dimitris Kontopoulos)

Στίχοι(Lyrics): Romy Papadea & John Ballard.

Directed by Yiannis Papadakos

Edited by Vasilis Tzanis

Visual Effects Thomas Doukinitsas

Color Grading Dimitris Karteris

Τρία υποψήφια τραγούδια, που το κοινό μετά την παρακολούθηση των video clip επέλεξε το This Is Love για να πάρει μαζί στις αποσκευές της η DEMY για το ταξίδι της στο Κίεβο, όπου θα εκπροσωπήσει της Ελλάδαστο φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Το ελληνικό κοινό (70% επέλεξε της συνολικής ψηφοφορίας) το This is love, το τραγούδι νούμερο δυο δηλαδή.

Τη μουσική έγραψε ο Δημήτρης Κοντόπουλος, τους στίχους η Romy Papadea και ο John Ballard, ενώ τα γυρίσματα του video clip έγιναν στην Οδησσό της Ουκρανίας, από τον σκηνοθέτη Γιάννη Παπαδάκο.

Οι επιτροπές των Ελλήνων ομογενών (30% της συνολικής ψηφοφορίας) ψήφισε ως εξής:

(Βρυξέλλες) Βέλγιο: This is love

(Τυφλίδα) Γεωργία: This is love

(Μπακού )Αζερμπαϊτζάν: When The Morning Comes Around

Νυρεμβέργη (Γερμανία): This is love

(Γερεβάν) Αρμενία: This is love

(Μιλάνο)Ιταλία: This is love

Μόναχο (Γερμανία): This is love

(Βιέννη)Αυστρία: This is love

(Κίεβο) Ουκρανία: This is love

Στιχοι - Lyrics

This Is Love





Holding on to what we had

Can be so complicated

Could be time to move along

And face it, no more debating

Watch the river running dry

Now it's time to say goodbye

There's an echo in my head

There's a story still unread

And I need you here tonight

Walk away, don't turn around

I will never let you down

I won't let you see me cry

There's an echo in my head

There's a crossroad up ahead

How I want you here

Forever and ever and ever and ever

I'm not giving up

This is love

Rain falls from above

Can you feel the love?

Everywhere this is love

This is love

Holding on to what we had

Can be so self-destroying

Remember how we laughed and played around

Till night met the morning?

Watch the sun set in the sky

There will never be goodbye

There's an echo in my head

There's a story still unread

And I need you here tonight

Walk away, don't turn around

I will never let you down

How I want you here

Forever and ever and ever and ever

I'm not giving up

This is love

Rain falls from above

Can you feel the love?

Everywhere this is love

This is love

Rain falls from above

Can you feel the love?

This is love





Στίχοι - μετάφραση στα ελληνικά





Αυτό είναι η αγάπη



Η στήριξη σε ό,τι είχαμε εύκολα γίνεται πολύ περίπλοκη. Μάλλον ήρθε η στιγμή να προχωρήσουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Τέλος πια οι αμφιβολίες. Δες που ο ποταμός στεγνώνει, τώρα είναι καιρός εμείς να αποχαιρετιστούμε. Υπάρχει μια ηχώ μέσα στο κεφάλι μου, μια ιστορία που μένει να αφηγηθώ και σε έχω ανάγκη εδώ απόψε. Απομακρύνσου, μην γυρίσεις την πλάτη. Δεν θα σε απογοητεύσω ποτέ, δεν θα σου επιτρέψω να με δεις να κλαίω. Υπάρχει μια ηχώ μέσα στο κεφάλι μου, ένα σταυροδρόμι στον ορίζοντα. Πόσο σε θέλω εδώ κοντά μου για πάντα και εις τον αιώνα τον άπαντα. Δεν θα παραιτηθώ. Αυτό είναι η αγάπη: η βροχή που πέφτει από τον ουρανό. Την αισθάνεσαι την αγάπη ; Καθετί παντού είναι η αγάπη. Αυτό είναι η αγάπη. Η εμμονή στις παλιές μας κτήσεις καθίσταται αυτοκαταστροφική για εμάς. Θυμάσαι τους καιρούς που γελούσαμε και παίζαμε μαζί μέχρι το ξημέρωμα ; Μόλις δεις το ηλιοβασίλεμα, δεν θα αποχαιρετιστούμε εμείς ποτέ. Υπάρχει μια ηχώ μέσα στο κεφάλι μου, μια ιστορία που μένει να αφηγηθώ και σε έχω ανάγκη εδώ απόψε. Απομακρύνσου, μην γυρίσεις την πλάτη. Δεν θα σε απογοητεύσω ποτέ, δεν θα σου επιτρέψω να με δεις να κλαίω. Πόσο σε θέλω εδώ κοντά μου για πάντα και εις τον αιώνα τον άπαντα. Δεν θα παραιτηθώ. Αυτό είναι η αγάπη: η βροχή που πέφτει από τον ουρανό. Την αισθάνεσαι την αγάπη ; Καθετί παντού είναι η αγάπη. Αυτό είναι η αγάπη: η βροχή που πέφτει από τον ουρανό. Την αισθάνεσαι την αγάπη ; Αυτό είναι η αγάπη.