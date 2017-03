Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου σας προσκαλεί στα εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας που θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 στις 19:00 στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων «Θρασύβουλος Θρασυβούλου» (Γρηγόρη Αυξεντίου 27, Πλατεία Ακροπόλεως Λάρνακα).

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα τελέσουν ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου κ. Παναγιώτης Σεντώνας.

Τίτλος της Έκθεσης είναι «Move - Motivating Others through Voices of Experience» και σε αυτή θα παρουσιαστούν φωτογραφίες που βραβεύτηκαν αλλά και διακρίθηκαν στον διαγωνισμό φωτογραφίας που διεξάχθηκε από τις 15 Μαρτίου μέχρι 15 Νοεμβρίου 2016, και που έγινε εις μνήμη του Θρασύβουλου Θρασυβούλου, τέως Εκτελεστικού Γραμματέα του Οργανισμού Νεολαίας. Η συμμετοχή και η ανταπόκριση των νέων στο διαγωνισμό ήταν αθρόα και υποβλήθηκαν περισσότερες από 470 συνολικά φωτογραφίες οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις ιδέες και την αντίληψη της σημερινής πραγματικότητας από τους νέους της Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων θα γίνει και η βράβευση των νικητών του φωτογραφικού διαγωνισμού.

Για κράτηση θέσεων ή πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λάρνακας (τηλ.: 24-822580, e-mail: