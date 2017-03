Η έκθεση "Travelling Bricks Made of LEGO Bricks" παρατείνεται μέχρι τις 2 Απριλίου

Η συναρπαστική έκθεση συνεχίζει να αναβιώνει την ιστορία των μεταφορικών μέσων στο Mall of Cyprus

Η διάρκεια της θεαματικής έκθεσης "Travelling Bricks Made of LEGO bricks" στο ANNEX 3 στο THE MALL OF CYPRUS παρατείνεται μέχρι τις 2 Απριλίου μετά από μεγάλη ζήτηση του κοινού.

Χιλιάδες επισκέπτες όλων των ηλικιών έχουν μέχρι τώρα εξερευνήσει τη συναρπαστική έκθεση που παρουσιάζει την ιστορία των μεταφορικών μέσων, δια μέσω των αιώνων, με πάνω από 120 εντυπωσιακά εκθέματα φτιαγμένα με περισσότερα από 500.000 τουβλάκια LEGO. Τα εκθέματα απεικονίζουν μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα και ιστορικά μεταφορικά μέσα και έχουν δημιουργηθεί μέσα σε ένα χρόνο από περισσότερους από 20 επαγγελματίες πιστοποιημένους καλλιτέχνες LEGO. Αυτά συμπεριλαμβάνουν τον «Τιτανικό», του οποίου το μήκος ξεπερνάει τα 7 μέτρα, ένα τρίμετρο Zeppelin, ένα τρίμετρο πύραυλο και ένα τρίμετρο διαστημόπλοιο.

Η έκθεση, που απευθύνεται όχι μόνο σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες όλων των ηλικιών, μπορεί επίσης να φιλοξενήσει αξέχαστα παιδικά γενέθλια αφού περιλαμβάνει ένα διαδραστικό χώρο που είναι διαμορφωμένος έτσι ώστε να ενθαρρύνει τα παιδιά να μάθουν και να διασκεδάσουν ταυτόχρονα, δημιουργώντας τις δικές τους κατασκευές με 200 χιλιάδες LEGO. Στο χώρο επίσης υπάρχουν τέσσερα grafitti walls, παιδική γωνιά με ειδικά LEGO για παιδιά κάτω των 3 ετών, καθώς και τέσσερεις οθόνες με ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά video που παρουσιάζουν την ιστορία του LEGO.

Οι γονείς μπορούν να απολαύσουν μια αποκλειστική σειρά από premium καφέδες και τσάγια στην καφετέρια, ενώ το κοινό μπορεί να προμηθευτεί τα διάσημα τουβλάκια από το κατάστημα της έκθεσης που επίσης διαθέτει τα limited-edition BATMAN LEGO από την επιτυχημένη ταινία "The LEGO Batman movie".

Την έκθεση παρουσιάζει το Dixan και διοργανώνει η Moonlight Show Productions. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.





Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00 - 20:00

Σαββατοκύριακα & αργίες: 10:00 - 20:00

Για πληροφορίες και κρατήσεις σχολείων:

Τηλέφωνο: 77 77 29 39

Εισιτήρια διατίθενται στην είσοδο της έκθεσης και στις ιστοσελίδες www.travellingbrickscy.com www.tickethour.com.cy..