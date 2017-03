Τελευταίες παραστάσεις για την κωμωδία "How the other half loves" του Άλαν Έϊκμπορν, που ανεβαίνει σε μετάφραση και σκηνοθεσία Ιωσήφ Βαρδάκη.





Λευκωσία:

- Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 στις 8.30 μ.μ.

- Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 στις 8.30 μ.μ.

- Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 στις 6.30 μ.μ.

Λεμεσός:

- Θέατρο «Ριάλτο» Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 στις 8.30 μ.μ.

Το έργο: Τρία παντρεμένα ζευγάρια "μπλέκονται" (μεταφορικά και κυριολεκτικά) στην προσπάθεια δύο παράνομων εραστών να καλύψουν τη σχέση τους. Τρία ζευγάρια που ανήκουν σε διαφορετικές ταξικές και ηλικιακές ομάδες. Τρεις σύζυγοι, που εργάζονται στην ίδια εταιρεία, ο ένας ανώτερος του άλλου και οι τρεις γυναίκες τους, η κάθε μία με την δική της νοοτροπία. Τρεις διαφορετικές ομάδες. Τρεις διαφορετικές ερμηνείες του τι θα πει "γάμος", τι θα πει "καριέρα" και τι θα πει "ζωή".

Η τρελή αυτή κωμωδία του sir Alan Ayckbourn (Άλαν Έϊκμπορν) παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1969. Ήταν από τις πρώτες μεγάλες θεατρικές του επιτυχίες κι είναι από τα έργα που τον καθιέρωσαν σαν έναν από τους μεγαλύτερους σύγχρονους Άγγλους θεατρικούς συγγραφείς κωμωδίας. Η πιο πρόσφατη παρουσίαση του έργου στο Λονδίνο το 2016, ήταν και πάλι sold out από την πρώτη παράσταση.

Πρόκειται για μια κωμωδία παρεξηγήσεων γραμμένη με την αιχμηρή πένα του Ayckbourn, γεμάτη με σχόλια για τις διαφορές ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις αλλά και ανάμεσα στα δύο φύλα. Είναι χαρακτηριστική η μαεστρία του, να μπορεί να γράφει τέτοια καυστικά κοινωνικά σχόλια με άπλετο χιούμορ και ταυτόχρονα χωρίς απολύτως καμία διδακτική διάθεση. Κανένας δεν "κουνάει το δάχτυλο". Όλοι απλά ξεκαρδίζονται.

Ηθοποιοί: Σοφία Καλλή, Χρήστος Γιάγκου, Πέννυ Φοινίρη, Παναγιώτης Λάρκου, Χριστόδουλος Μαρτάς, Μένια Μαθιουδάκη.

Εισιτήρια : 15, 12, 10 ευρώ

Πληροφορίες/Κρατήσεις: 22818999 & 99621845





Θέατρο «Διόνυσος»

Διαγόρου 29, Τ.Τ. 1097

Τηλ.: 22818999

info@theatrodionysos.com