" "Να σου πω ένα μυστικό;" Ημερ.: Κυριακή 2017 | 5 Μαρτίου

" "Πάμε μια βόλτα;" Ημερ.: Κυριακή 2017 | 12 Μαρτίου

" "Ταραμπούσκα - θες μια θέση στη καρδιά μου;" Ημερ.: Κυριακή 2017 | 19 Μαρτίου

" "Γεια σου!" Ημερ.: Κυριακή 2016 Ημερ.: Κυριακή 2017 | 26 Μαρτίου





Οι Μικροί Ανήσυχοι Άνθρωποι, συνεχίζουν και τον Μάρτιο με τις παραστάσεις τους που αφορούν δημιουργικό εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό θέατρο. Οι παραστάσεις πραγματεύονται τα συναισθήματα και μέσα από αυτές στέλνουν θετικά μηνύματα αποδοχής, φιλίας, αρετής και αγάπης.

Αποτελούν μια ΕΚΠΛΗΞΗ για μικρούς και μεγάλους.





Ώρα: 11.00πμ |Χώρος: The little worry people art and drama studio, Ορφέως 2, 2413 Έγκωμη-Λ/σία

Διάρκεια παράστασης: 1 ώρα | Τιμή εισιτηρίου: €5 ευρώ

Τηλέφωνο κρατήσεων: 99358663, 99621669, 22590197, Περιορισμένος αριθμός θέσεων - Απαραίτητη προ-κράτηση-πώληση εισιτηρίων.

Πληροφορίες: www.thelittleworrypeople.com

Χορηγός: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού









ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ "Να σου πω ένα μυστικό;" Κυριακή 2017 | 5 Μαρτίου





Είναι η ιστορία ενός κοριτσιού, που δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί τα συναισθήματα του, και συμπεριφέρεται άσχημα στους άλλους και καμιά φορά μπορεί να φτάσει και σε ακραίες πράξεις ... Βλέπουμε πως μέσα σε μια νύχτα, μέσα από τις πιο απροσδόκητες συναντήσεις με ανθρώπους και ζώα θα αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται. Η συνταγή που της δίνουν είναι απλή: Ποτέ μην κάνεις στους άλλους ότι δεν θέλεις να κάνουν σε σένα. Ακούγεται εύκολο, αλλά το κορίτσι στην ιστορία μας θα χρειαστεί λίγη βοήθεια για να φτάσει σε αυτό το στόχο και για να μάθει τελικά το μυστικό!





ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: " Πάμε μια βόλτα;" Κυριακή 2017 | 12 Μαρτίου





Η μοναδικότητα και η μεγάλη καινοτομία αυτής της παράστασης είναι η άμεση αλληλεπίδραση που έχουν τα παιδιά, τα οποία καθοδηγούν μαζί με του ηθοποιούς την πλοκή της ιστορίας, και λαμβάνουν ενεργά μέρος σε αυτή.Στη παράσταση βλέπουμε την ιστορία του Τάκη που προσπαθεί λίγο αργά και απεγνωσμένα και χωρίς μεγάλη επιτυχία να μάθει ποδήλατο. Ο Τάκης είναι ένας απίστευτα διασκεδαστικός χαρακτήρας που μαζί του τα παιδιά νιώθουν αμέσως οικειότητα. Η συνάντηση του με την Νικολέττα θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας. Οι περιπέτειες τους σκορπούν γέλιο και γεμίζουν τα παιδιά με θετικά συναισθήματα.





ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ "Ταραμπούσκα - θες μια θέση στη καρδιά μου;" Κυριακή 2017 | 19 Μαρτίου





Η ιστορία ενός νεαρού που φεύγει από τη χώρα του με προορισμό του τη παραδεισένια χώρα, ψάχνοντας την αληθινή αγάπη. Μια παράσταση για την αποδοχή, τη φιλία και την αγάπη, για την επίτευξη των στόχων με υπομονή και επιμονή! Μια παράσταση για παιδιά και οικογένεια, κατάλληλη για όλες τις ηλικίες με μια νότα αισιοδοξίας για μικρούς κα μεγάλους!Μια μοναδική και πρωτότυπη παράσταση παντομίμας σε σκηνοθεσία του γνωστού Δανού σκηνοθέτη Torkild Lindebjerg.









ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: "Γεια σου!" Κυριακή 2017 | 26 Μαρτίου





"Μια φορά και ένα καιρό ένα αγόρι που δεν μιλούσε και ένα κορίτσι που τραγουδούσε συναντήθηκαν..."

Η ιστορία ενός αγοριού που δεν μιλούσε ενώ μπορούσε βέβαια να μιλήσει και γνωρίστηκε μια μέρα με ένα κορίτσι που ήταν πολύ χαρούμενο και συνέχεια τραγουδούσε. Όταν γνωρίστηκαν, στη μεταξύ τους επικοινωνία αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες λόγω της άρνησης του αγοριού να μιλήσει, το κορίτσι όμως επέμενε πολύ και τα κατάφερε. Έτσι, μια φορά και έναν καιρό, ένα κορίτσι και ένα αγόρι έγιναν φίλοι και το αγόρι μίλησε!