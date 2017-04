Η Γκαλερί Opus 39 σας προσκαλεί σε έκθεση ζωγραφικής με την τελευταία δουλειά του Κωνσταντίνου Κυρτή.





Την έκθεση θα εγκαινιάσει η κ. Ρόζυ Πιρίσιη, Art Group - Cyprus Diplomatic Ladies & Spouses League, Υπουργείο Εξωτερικών Κύπρου την Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017 στις 8.0 0μ.μ.





Διάρκεια έκθεσης 26 Απριλίου-13 Μαΐου 2017





ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

[...Ο καλλιτέχνης έχει εμπνευστεί τον τίτλο από το τραγούδι του Bob Dylan, "All Along the Watchtower" στο οποίο οι δύο χαρακτήρες που ανήκουν στην μεσαία και χαμηλή τάξη, αναλογίζονται πως να ανατρέψουν το κατεστημένο των τριών κοινωνικών τάξεων.





Η τεχνική του Κυρτή κινείται κυρίως μέσα στον ρεαλισμό παλιών μεγάλων ζωγράφων με υπέροχες λεπτομέρειες και χρώματα και είναι καθαρά ανθρωπομορφική. Οι χαρακτήρες είναι από τη μία τόσο ζωντανοί που κινδυνεύουν να δραπετεύσουν από τον καμβά και από την άλλη περικλύονται μέσα σε μια αριστουργηματικά καλλιτεχνική ομίχλη που αφήνουν τα μάτια του θεατή να συμπληρώσουν την όλη εικόνα.





Αναμφίβολα αυτή η έκθεση του εξαιρετικά ταλαντούχου καλλιτέχνη θα είναι η έκπληξη της χρονιάς ....]





Ιωάννης Μαχαιριώτης, εικαστικός





Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα: 17:00 - 20:00

Τρίτη-Παρασκευή: 10:30 - 12:30 & 17:00 - 20:00

Σάββατο: 10:30 - 12:30









Opus 39, Κίμωνος 21 , Στρόβολος, Λευκωσία 2006, Κύπρος





Τηλέφωνο: 22424983