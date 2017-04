NTLIVE ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΟΚ





ΤΡΙΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

HEDDA GABLER

του Henrik Ibsen, σε νέα διασκευή του Patrick Marber





Νιόπαντρη, ζωντανή νεκρή, το μόνο που λαχταρά η Hedda είναι η ελευθερία της.

Η Hedda και ο Tesman έχουν μόλις επιστρέψει από τον μήνα του μέλητος και η σχέση τους παρουσιάζει ήδη προβλήματα. Παγιδευμένη αλλά και αποφασισμένη, η Hedda προσπαθεί να ελέγξει τους γύρω της με μοναδικό αποτέλεσμα να καταστρέφεται η δική της ζωή.

Ο βραβευμένος με Tony σκηνοθέτης Ivo van Hove (A View from the Bridge at the Young Vic Theatre) επιστρέφει στις οθόνες του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου με μια σύγχρονη παραγωγή του αριστουργήματος του Ibsen.









Η Ruth Wilson (Luther, The Affair, Jane Eyre) στον πρωταγωνιστικό ρόλο σε νέα διασκευή του Patrick Marber (Notes on a Scandal, Closer).





Κριτικές





'Σκοτεινό, τολμηρό και συγκλονιστικό. Ένας θεατρικός θρίαμβος.' Mail on Sunday





'Η Ruth Wilson είναι φαινομενική.' Time Out





'Μία από τις παραστάσεις και παραγωγές της χρονιάς.' Daily Telegraph





'Μία θηριώδης παραγωγή.' Sunday Times





Η προβολή αρχίζει στις 20.30 / Τιμές Εισιτηρίων: €10 / €6 (άνεργοι, συνταξιούχοι με την επίδειξη του αντίστοιχου αποδεικτικού εγγράφου και άτομα κάτω των 25 ετών με την επίδειξη πολιτικής ταυτότητας) / Υπότιτλοι στην ελληνική και τουρκική /





Εισιτήρια & Πληροφορίες: Ταμείο ΘΟΚ, 77 77 27 17