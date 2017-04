ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ SHOW ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΓΙΑ 4Η ΣΕΖΟΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

Όλα τα αστέρια της εγχώριας και διεθνούς σκηνής θα συνυπάρξουν και φέτος στο stage του "Υour Face Sounds Familiar"!

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 20.00 ΣΤΟΝ ΑΝΤ1!













Το "Your Face Sounds Familiar" επιστρέφει για 4η σεζόν, την Κυριακή 23 Απριλίου στις 20.00, στον ΑΝΤ1, πιο κεφάτο και πιο λαμπερό από ποτέ, με ανανεωμένη κριτική επιτροπή, νέα πρόσωπα, έτοιμα για τις πιο "out of the box" μεταμφιέσεις καθώς και πολλές εκπλήξεις! Οι ταλαντούχοι διαγωνιζόμενοι είναι έτοιμοι να αποδείξουν, και σε αυτόν τον κύκλο, πως στη σκηνή του "Your Face Sounds Familiar" τα πάντα μπορούν να συμβούν και όλοι μπορούν να συνυπάρξουν.





Ανατρεπτικό και διαφορετικό από τα καθιερωμένα, το "Your Face Sounds Familiar" με παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ επιτυχίας και τηλεθέασης, με εκατομμύρια fans σε όλο τον κόσμο.

Ο 3ος κύκλος του "Your Face Sounds Familiar" σημείωσε μεγάλη επιτυχία:





Όλοι οι θρύλοι της παγκόσμιας, αλλά και της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας μοιράστηκαν πέρυσι το ίδιο stage και ενθουσίασαν το τηλεοπτικό κοινό, που από την αρχή χάρισε στο show ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Πιο συγκεκριμένα, την περσινή σεζόν το "Your Face Sounds Familiar" παρακολούθησαν κατά μέσο όρο, έστω και για 1 λεπτό, περισσότεροι από 3.435.000 τηλεθεατές.

Ποιούς θα δούμε φέτος στην κριτική επιτροπή;





Οι κριτές που θα αξιολογήσουν φέτος τους 10 συμμετέχοντες είναι πρόσωπα καταξιωμένα στην εγχώρια showbiz με διαφορετικό background, συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον. Οι 4 κριτές που θα δούμε στο φετινό κύκλο του "Your Face Sounds Familiar" είναι οι Σταμάτης Φασουλής, Φώτης Σεργουλόπουλος, Νίκος Μουτσινάς και Έλλη Κοκκίνου.





Η τελική δεκάδα των διαγωνιζόμενων:





Φέτος, στη σκηνή του "Your Face Sounds Familiar" θα δούμε νέα ταλαντούχα πρόσωπα να ενσαρκώνουν τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής και διεθνούς σκηνής και να μας χαρίζουν μεγάλες στιγμές απόλαυσης, συγκίνησης και γέλιου. Οι δέκα διαγωνιζόμενοι που θα μας συνεπάρουν με τις μεταμφιέσεις τους είναι, με αλφαβητική σειρά, ο ηθοποιός Δημήτρης Μακαλιάς, ο Άρης Μακρής, τραγουδιστής (πρώην μέλος των "Boys and Noise" ), ο τραγουδιστής Ησαΐας Ματιάμπα, η ηθοποιός και τραγουδίστρια Κόνι Μεταξά, ο τραγουδιστής Αντώνης Δόμινος, (πρώην μέλος του συγκροτήματος Cabin 54), η τραγουδίστρια Σαμπρίνα, η τραγουδίστρια Ιρένε Τροστ, ο ηθοποιός και τραγουδιστής Γιάννης Χατζηγεωργίου (πρωταγωνιστής στη σειρά «TAMAM») ο τραγουδιστής Γιάννης Χατζόπουλος και η ηθοποιός Παρθένα Χοροζίδου.





Οι Καθηγητές:





Φέτος οι τρεις καθηγητές που θα αναλάβουν το ρόλο να καθοδηγήσουν τους διαγωνιζόμενους και να απογειώσουν τις «μεταμφιέσεις τους» είναι η Σόφη Ζαννίνου, καθηγήτρια υποκριτικής, η Βικτώρια Χαλκίτη, καθηγήτρια φωνητικής και η Μαρία Λυραράκη, χορογράφος.





Η Μαρία Μπεκατώρου, θα είναι και αυτή τη σεζόν η οικοδέσποινα του "Your Face Sounds Familiar", παρουσιάζοντας το αγαπημένο show με το δικό της μοναδικό και απολαυστικό τρόπο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως και στον προηγούμενο κύκλο, οι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν και φέτος έναν κοινωφελή οργανισμό της επιλογής τους.





Απίθανες ενσαρκώσεις, κινησιολογία, μουσική και χορός μαζί με όλα τα αστέρια της showbiz έρχονται από Κυριακή 23 Απριλίου και κάθε Κυριακή στις 20.00 στον ΑΝΤ1!





#yfsf_ant1

Stay Tuned!